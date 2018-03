Seit über einem Jahr verliebt! Sebastian Pannek (31) und seine Auserwählte Clea-Lacy (26) schweben seit dem großen Rosen-Finale auf Wolke sieben. Auch, wenn zwischen den Turteltauben alles perfekt ist: An gemeinsame Kids denken Clea-Lacy und der Ex-Bachelor noch nicht. Im Promiflash-Interview verriet das Traumpaar aber, wie sie sich ihre bessere Hälfte als Eltern ausmalen! "Ich kann mir Sebastian als Traumvater vorstellen, so wie man es sich immer wünscht! Ich bin mir sicher, er wird mal ein Vater sein, der immer für sein Kind da sein wird", schwärmte die brünette Beauty.



