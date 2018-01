Er sollte ihr Beschützer sein! Buffy-Star Eliza Dushku (37) begann ihre Hollywood-Karriere im zarten Alter von zehn Jahren. In "True Lies – Wahre Lügen" hatte die damals Zwölfjährige dann ihren ersten großen Auftritt neben Arnold Schwarzenegger (70) und Jamie Lee Curtis (59) unter der Regie von James Cameron (63). Diese Rolle sollte letztendlich ihr Leben prägen – allerdings nicht im positiven Sinne! Jetzt offenbarte die Schauspielerin: Der Stuntman Joel Kramer habe sie missbraucht!

Mit einem emotionalen Post auf ihrer Facebook-Seite machte Eliza ihr Geheimnis öffentlich: Der Stunt-Koordinator Kramer habe sie als junges Mädchen in sein Hotelzimmer gelockt und ihren Eltern gesagt, er wolle die Kinderschauspielerin zu ihrem ersten Sushi-Essen einladen. Während ihres Besuchs sei er dann plötzlich nackt aus dem Badezimmer gekommen, habe sich auf die damals Zwölfjährige gelegt und bis zum Höhepunkt an ihr gerieben. Anschließend soll er sie noch gewarnt haben: "Als er 'fertig' war, sagte er mir: 'Ich denke, wir sollten vorsichtig sein' [wem wir davon erzählen], meinte er", so die heute 37-Jährige. Nach 25 Jahren brach sie nun endlich ihr schweigen. Kramer selbst wies die Vorwürfe zurück.