Er legte wohl einen der skurrilsten DSDS -Auftritte der letzten Jahre hin: Diego überraschte die Jury am Samstag nicht nur mit seinem ungewöhnlichen Rap und seinen eingebauten Stunts. Er behauptete auch der gekidnappte Sohn von Hip-Hop-Legende Tupac Shakur (†25) zu sein. Jetzt wird die wirre Performance des 25-Jährigen jedoch in ein neues Licht gerückt: Diego ist psychisch krank!

Wie die Bild berichtet, soll der Castingshow-Teilnehmer an einer durch Drogen ausgelösten Psychose leiden. Daher lebe er auch schon seit zwei Jahren in einem Wohnheim für psychisch Erkrankte. Sein Fernsehauftritt musste im Vorfeld auch eng mit der zuständigen Einrichtung abgesprochen werden. "Meine Betreuer haben mich rausgelassen, weil sie sehen, dass ich etwas kann", meinte Diego selbst dazu. Trotz seines seltsamen Verhaltens konnte er die Jury von sich überzeugen und schaffte es in den Recall.