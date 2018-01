Das Gemetzel geht weiter! Fans der beliebten Apokalypse-Serie The Walking Dead haben Grund zur Freude. Während seit Oktober 2017 die achte Staffel die Zuschauer in Angst und Schrecken versetzt, können Liebhaber jetzt bereits einer weiteren Fortsetzung entgegenfiebern: Noch in diesem Jahr geht der Kampf ums pure Überleben für Rick Grimes (Andrew Lincoln, 44) und Co. in die neunte Runde!