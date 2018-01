Achtung, Spoiler!

Während in Amerika in dieser Woche bereits das Midseason-Finale lief, warten die deutschen Bewunderer noch immer auf die ersehnte Folge – denn in der geht es ordentlich zur Sache: Neben zahlreichen heftigen Fights muss eine Figur der Hitshow mit großer Wahrscheinlichkeit abdanken. Carl Grimes, Sohn von Hauptfigur Rick und gespielt von Chandler Riggs, wird von einem der Untoten in den Bauch gebissen. Wer die bisherigen TWD-Episoden kennt, weiß, was das bedeutet: Um nicht selber zum Zombie zu mutieren, wird Carl vermutlich sterben müssen – und das, obwohl der langhaarige Überlebende einer der fünf Original-Charaktere ist. Daryl-Schauspieler Norman Reedus (49) sieht die Entscheidung der Produzenten mit Zweifeln: "Er hinterlässt definitiv eine krasse Geschichte. Seine Präsenz war immer sehr stark, deswegen ist sein Tod ein kritischer Punkt der ganzen Staffel!", erklärte er Entertainment Weekly.