Sie sehnt sich nach einem Ende der räumlichen Trennung: Auch ein Jahr nach der Traumhochzeit von Sila Sahin (32) und Samuel Radlinger (25) wohnen die beiden immer noch in unterschiedlichen Städten. Während der Fußballer für Hannover 96 spielt, dreht die Ex-GZSZ-Darstellerin derzeit in Berlin ihre neue Serie "Offscreen". Die Schauspielerin will nun endlich mit ihrem Mann zusammenleben.