Dieser Soap-Star sorgte 2017 wohl für die größte Verwandlung: Schauspieler Thomas Drechsel (31) nahm fast 30 Kilogramm ab. Der GZSZ-Darsteller hat das aber nicht etwa aus Eitelkeitsgründen getan. Im Promiflash-Interview erzählt er, dass etwas ganz anderes der Auslöser war: "Ich bin damals zu einer Ärztin gegangen und habe meine Blutwerte checken lassen. Wenn dir jemand Fremdes sagt: 'Herr Drechsel, Sie kriegen irgendwann Diabetes oder einen Schlaganfall, wenn Sie so weitermachen’, dann macht es bei einem schon Klick." Dass er nun noch besser in der Frauenwelt ankommt, nimmt er gern als netten Nebeneffekt in Kauf.



