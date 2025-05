So nahm Ex-GZSZ-Schauspieler Thomas Drechsel 30 Kilogramm ab

Thomas Drechsel (38) hat eine beeindruckende Transformation durchgemacht: Der ehemalige GZSZ-Star hat stolze 30 Kilogramm abgenommen. Im Gespräch mit dem Berliner Kurier erklärte Thomas offen, wie er diesen Erfolg erreicht hat – und sprach sich dabei klar gegen Abnehmpillen und Spritzen aus. Statt chemischer Hilfsmittel setzt er konsequent auf eine gesunde Ernährung und regelmäßigen Sport, wie er betonte: "Keine Pillen, nichts, was man kaufen kann, bringt einen wirklich dazu, abzunehmen. [...] Natürlich gibt es Spritzen, die die Leute gerne nehmen. Das ist erstens teuer, zweitens ruiniert es euren Körper und drittens lernt ihr nicht den Umgang mit gesundem Essen."

Seiner Meinung nach kommt es vor allem darauf an, auf frische und möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu achten. "Wenn ihr 70 Prozent Gemüse, Fleisch, Fisch und vor allem unverarbeitete Lebensmittel zu euch nehmt, könnt ihr gerne 30 Prozent am Tag Scheiße fressen. Das ist gar kein Thema", erklärte der 38-Jährige und betonte damit, dass auch Genuss eine Rolle spielen darf. Gerade an heißen Tagen gönnt er sich deshalb gerne mal Chips oder Eis: "Das ist auch wichtig für die Seele. Wir sind nicht nur da, um schlank und gut auszusehen, sondern auch, um etwas für unsere Seele zu tun", gab Thomas offen zu.

Nach seinem Ausstieg bei GZSZ hat Thomas einen ganz neuen Weg eingeschlagen. Der Serienstar ist mittlerweile äußerst erfolgreich als Foodblogger unterwegs und begeistert seine Follower mit ausgewogenen Rezeptideen. Das Kochen und die Beschäftigung mit gesunder Ernährung haben für ihn also nicht nur zu einem schlankeren Körper geführt, sondern auch neue kreative Seiten in seinem Leben eröffnet. Im Interview mit RTL zeigte sich Thomas überwältigt von der positiven Resonanz auf seinen Online-Erfolg und erzählte, wie sehr er die neue Freiheit und das positive Feedback genießt. "Es läuft richtig, richtig gut. Es ist schön, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich kann jeden Tag das machen, was ich möchte. [...] Wenn man was gerne macht und aus dem Herzen heraus, dann kann es nur ein Erfolg werden", schwärmte er.

Getty Images Thomas Drechsel, 2023

Instagram / thomas.drechsel.official Thomas Drechsel, Seriendarsteller

