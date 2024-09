So läuft Thomas Drechsels Neuanfang nach seinem GZSZ-Aus

Für Thomas Drechsel (37) ist es das Ende einer Ära. 15 Jahre lang war er ein fester Bestandteil des GZSZ-Casts, doch vor einigen Monaten kehrte er seiner Rolle als Max Krüger alias Tuner den Rücken. Mittlerweile hat sich der Schauspieler ein Standbein als Foodblogger aufgebaut. Im Interview mit RTL verrät Thomas, wie es ihm mit seiner neuen Tätigkeit geht. "Natürlich ist es manchmal nicht einfach, mit Veränderungen im Leben umzugehen", gesteht Thomas und ergänzt: "Meine beste Lektion, die ich in den letzten Monaten mitgenommen habe, ist einfach, dass es immerfort fortläuft und dass immer was Neues kommt."

Thomas betont, dass er "total überrascht" über die positive Resonanz zu seinem Instagram-Kanal sei, auf dem er seine Follower beinahe täglich mit Rezeptideen versorgt: "Es läuft richtig, richtig gut. Es ist schön, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich kann jeden Tag das machen, was ich möchte." Viele seien der Meinung gewesen, dass der 37-Jährige nach seinem GZSZ-Exit schnell von der Bildfläche verschwinden würde. "Wenn man was gerne macht und aus dem Herzen heraus, dann kann es nur ein Erfolg werden", bekräftigt Thomas seine Leidenschaft. Nichtsdestotrotz kehre er nach seiner Auszeit schon bald in die Schauspielwelt zurück – dazu könne er allerdings noch nichts Genaues verraten.

Der Abschied von seinen langjährigen Schauspielkollegen ist Thomas alles andere als leichtgefallen. Im Februar verbrachte der Autor noch einen letzten Abend mit seinen Co-Stars und gewährte seinen Instagram-Followern einen Einblick in das Abschiedstreffen. "Für immer meine Gang. Danke für den tollen Abend", schrieb er zu einigen Schnappschüssen der Truppe beim Besuch einer Bowlingbahn. Thomas sei überrascht gewesen, dass so viele seiner Kollegen zu seiner Verabschiedung erschienen sind. Umso mehr habe er sich darüber gefreut, noch ein letztes Mal eine "ruhige Kugel" mit ihnen schieben zu können.

Instagram / thomas.drechsel.official Thomas Drechsel, Seriendarsteller

Instagram / thomas.drechsel.official Thomas Drechsel mit seinen GZSZ-Kollegen im Februar 2024

