Sie trauern um ihre Kollegin und Freundin! Am Montag erschütterte diese Nachricht die Musikwelt: Dolores O'Riordan (†46), die Sängerin der Band The Cranberries, ist verstorben. Ihr Ableben ist nicht nur für Familie und Fans schwer zu verkraften – auch ihre drei Bandkollegen sind erschüttert. Im Social Media drücken sie jetzt ihre Trauer aus!

Die Band wurde in den 90er Jahren durch ihren Hit "Zombie" weltberühmt. Zuletzt war Dolores für neue Aufnahmen in London unterwegs, wo sie am 15. Januar verstarb. Die Umstände ihres Todes sind noch nicht geklärt. Bisher heißt es laut Mirror von der Metropolitan Police: "Die Polizei in Westminster hat es mit einem plötzlichen Tod zu tun. Zu diesem frühen Stadium wird der Tod als ungeklärt betrachtet. Die Untersuchungen dauern an."