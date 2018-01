Ihr Tod schockte die Welt: Dolores O'Riordan (✝46) verstarb am Dienstag völlig unerwartet! Die Umstände, unter denen die Cranberries-Frontfrau verstarb, sind noch ungeklärt. Nicht nur die internationalen Stars, auch die deutschen Promis trauern um die Rockröhre. Riccardo Simonetti zeigte sich im Promiflash-Interview bestürzt über den viel zu frühen Tod der Musikerin: "Voll schade, eine einzigartige Stimme, die dadurch verloren geht!" Auch Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Anuthida Ploypetch (20) ist traurig über den Verlust der Sängerin. Mit Dolores Welthit "Zombie" verbindet das Model nach wie vor eine ganz besondere Erinnerung.