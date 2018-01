Ihr 90er-Hit "Zombie" war der Song einer ganzen Generation! Traurige Nachrichten um Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan. Die Irin ist heute aus bislang ungeklärter Ursache im Alter von nur 46 Jahren gestorben. Ihr Pressesprecher sagte gegenüber BBC: "Die Sängerin war für eine kurze Session in London. Es gibt zurzeit keine weiteren Informationen. Ihre Familienmitglieder sind am Boden zerstört und bitten um Ruhe in dieser schwierigen Zeit."