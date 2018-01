Der Showteaser für die nächste Bachelor-Folge verrät: Die verbliebenen Kandidatinnen müssen sich warm anziehen. Denn: Die Konkurrenz schläft nicht. Zwei bislang unbekannte Damen erweitern die Riege der liebeshungrigen Girls. Durch erste Ausrufe wie "Nein" oder "Oh mein Gott" wird wohl schon jetzt klar: Begeisterung über den Neuzuwachs klingt anders.

Doch die Rosenanwärterinnen werden allem Anschein nach ein weiteres Mal auf die Probe gestellt. Ebenfalls im Teaser zu sehen: Daniel Völz kuschelnd und knutschend mit Kandidatin Svenja von Wrese – und das, obwohl die selbstständige Make-up-Artistin schon in Folge zwei ein Einzeldate ergatterte. Erinnert man sich an die heftigen Reaktionen der Nebenbuhlerinnen auf den ersten Kuss mit Janina Celine Jahn, täte Svenja wohl besser daran, ihren Kuss mit Daniel für sich zu behalten. Was glaubt ihr, wie wird die 22-Jährige mit ihrer Knutsch-News umgehen? Stimmt ab! Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de