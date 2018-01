Emotionales Geständnis von Melody Haase (23)! Das TV-Sternchen sucht bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies die große Liebe – und zieht sich nach der Show erst mal aus der Öffentlichkeit zurück. Kurz darauf sorgt Melody mit einem Schnappschuss für große Aufregung bei ihren Fans: Ist ihre Teilnahme an der Nackt-Kuppelshow der Grund für ihre Depression? Im Promiflash-Interview spricht die Sängerin jetzt offen über ihre Erkrankung! "Das ist ein ganz großes Kapitel in meinem Leben, das mich schon sehr, sehr lange begleitet. 'Adam sucht Eva' war auf keinen Fall der Auslöser oder irgendwas, was um mich herum passiert", erklärt Melody. Sie wolle jetzt auch anderen Betroffenen Mut machen und bald öffentlich über ihre Geschichte sprechen.