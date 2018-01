Bei Instagram teilte die Ex-"30 Rock"-Darstellerin ein Foto von sich mit dem verstorbenen Tier und schrieb eine emotionale Botschaft: "Mit einem Herzen voller Liebe und Schmerz musste ich mich von meiner Lupe verabschieden. Ich bin so dankbar für die 18 Jahre, in denen sie mein Leben mit ihrem tollen Wesen bereichert hat. Ich habe keine Worte oder Tränen, um richtig zu beschreiben, wie viel sie mir bedeutet hat." Trost findet Salma nun hoffentlich in der ihr verbleibenden, tierischen Rasselbande. 2013 erzählte sie in einem Interview, dass sie fünf Pferde, vier Alpakas, eine Katze, acht Hunde, einen Hamster, fünf Papageien und zwei Fische besitze.