Veronica Valle erzählte in einem Interview mit The Irish Sun von ihrer Beziehung zum Rennfahrer: "Lewis hat einen merkwürdigen Charakter. Seine Laune wechselte sich sehr schnell und manchmal nur, weil jemand die falsche Toilette benutzte", packte das Model aus. Als die beiden im Jet auf dem Weg nach New York waren, sei er ausgerastet, als er herausfand, dass der Pilot seine Toilette für sein großes Geschäft genutzt hatte. Aber auch sie selber hätte unter dem verrückten Tick leiden müssen: "In seinem Haus in Monaco ging ich auf die Toilette, die direkt neben der Küche war. Als er mich herauskommen sah, sagte er 'Warum hast du so lange gebraucht?'" Als das Model den Grund dafür rausrückte, sei der Auto-Profi am Brodeln gewesen: "Er sagte, ich hätte die Toilette im Gästezimmer nutzen müssen. Es war total bizarr!"