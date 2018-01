In der Februarausgabe der spanischen Vogue glänzt das einstige Spice Girl gleich auf drei unterschiedlichen Titelbildern. Mit ihrem berühmten Leg-Move posiert die Geschäftsfrau auf dem ersten Foto in einem bodenlangen, roten Dress aus ihrer eigenen Kollektion. Und auch auf Bild Nummer zwei sitzt die Designerin in eleganter Pose auf einem Holzstuhl und demonstriert damit, wie beweglich sie ist. Dazu trägt die Fashionista einen flauschigen Pullover zu einem weißen Schlüpfer und grünen High Heels. Besonders heiß zeigt sich die "Stop"-Interpretin aber auf der dritten Aufnahme: In einem engen hautfarbenen Body sitzt sie lässig auf einem Tisch und blickt lasziv in die Kamera.