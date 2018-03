Ein Herz hat Daniel Völz schon erobert! Bei Der Bachelor sucht der Immobilienmakler aktuell seine Traumfrau. Sollte sich die Kuppelshow für den Single in den nächsten Wochen trotzdem als Liebespleite entpuppen, muss sich der 32-Jährige aber nicht grämen. Denn auf den roten Teppichen wartet schon eine prominente Verehrerin auf den Rosenkavalier. Evelyn Burdecki, die 2017 erfolglos in dem Format ihr großes Glück suchte, ist von dem geborenen Berliner jedenfalls absolut begeistert: "Als ich ihn gesehen habe, habe ich Gänsehaut bekommen. So einen schönen Mann habe ich noch nie gesehen! Nirgendwo! Auch nicht auf der Straße! Das ist absolut mein Fall", schwärmt sie im Promiflash-Interview. Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de



