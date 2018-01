Und wieder hat Hollywood ein großes Talent viel zu früh verloren: Die Erfolgs-Produzentin Allison Shearmur ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Sie steckte unter anderem hinter Blockbustern wie der Hunger Games -Reihe und dem Star Wars -Film "Rogue One".

Wie das Magazin Hollywood Reporter am Wochenende berichtete, schied die Filmemacherin mit beeindruckender Karriere am Freitag im UCLA Medical Center in Los Angeles aus dem Leben. Die Ursache für Allisons Ableben ist bereits bekannt: Nach einem Kampf gegen Lungenkrebs erlag sie schließlich den Folgen ihrer Erkrankung. Sie hinterlässt ihren Mann, den britischen Filmkomponisten Ed Shearmur, zwei Kinder und viele trauernde Verwandte.