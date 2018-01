"Ja, es stimmt, wir sind seit Sil­ves­ter ver­lobt" , bestätigte Mimi gegenüber Bild am Sonntag . Die Antrags-Story der Verliebten ist ganz schön turbulent! Die Actress und ihr Otto waren mit ihren Kids und Freunden bei einer Party in München. Da sich ihr Töchterchen nicht ganz so wohl gefühlt habe, trat die Gruppe die Heimreise an. Zu Hause dann der Mega-Schock: Einbrecher waren gerade dabei ihre Bude auszuräumen! "Otto hat sich erst mal ge­schockt auf die Stu­fen vor un­se­rer Woh­nung ge­setzt – weil of­fen­sicht­lich auch der Tif­fa­ny-Ring, den er für mich heim­lich ge­kauft und gravieren lassen hatte, ge­stoh­len wor­den war."

Die Angst um den gestohlenen Ring löste sich blitzschnell in Luft auf: "Als Otto und ich in die Ab­stell­kam­mer gin­gen, stolperte er über diese klei­ne, tür­kis­far­be­ne Box. Die müs­sen die Diebe bei der Flucht ver­lo­ren haben. Un­glaub­lich, der Ring war noch drin!" Otto nutzte die Gunst der Stunde und stellte tatsächlich in dem ganzen Chaos die Frage aller Fragen! Also, den Antrag werden die beiden garantiert nicht so schnell vergessen! Das Jawort wollen sich die TV-Experten dann an Silvester geben. Was sagt ihr zu der Geschichte? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!