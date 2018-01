Solidarität unter Frauen: Seit Monaten gibt es in Hollywood kaum ein anderes Thema als den kürzlich aufgedeckten Sex-Skandal . Drei Promi-Frauen wollten jetzt ein Zeichen gegen derartige Übergriffe setzen – Jennifer Lawrence (27), Cameron Diaz (45) und Adele (29) taten sich zusammen, um für die Rechte der Frauen zu protestieren!

Die drei Powerfrauen schlossen sich dem jährlichen Women's March in Washington D.C. an. Zusammen mit Tausenden Aktivistinnen protestierten sie unter anderem für Gleichberechtigung und Frauenrechte. Auf Facebook teilte Jennifer einen Schnappschuss von den drei Demo-Buddys mit ihren selbst gebastelten Plakaten. Darauf standen Sprüche wie "Der Platz einer Frau ist in der Revolution" oder "Ich werde nicht mehr länger die Dinge akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Stattdessen werde ich die Dinge ändern, die ich nicht mehr akzeptieren kann".