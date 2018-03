Melody Haase (23) möchte skandalfrei durchstarten! Die ehemalige DSDS-Kandidatin sorgte erst vor Kurzem für mächtig Aufsehen: Die Beauty musste sich vor Gericht für eine angebliche Körperverletzung verantworten. Auf Anraten ihres Anwalts bekannte sich die OP-Liebhaberin sogar schuldig. Doch mit diesen Skandalen soll jetzt Schluss sein! Die Sängerin will sich in Zukunft auf ihre Musik fokussieren und damit gute Schlagzeilen machen, wie das Reality-Sternchen im Promiflash-Interview im nhow-Hotel in Berlin verrät: ”Mein Album ist schon lange fertig geschrieben. Ich warte halt nur noch auf einen guten Zeitpunkt, und bis der letzte Schliff sitzt, um dann auch mal wieder musikalisch positiv aufzufallen.”



