Berlin, New York, London und Los Angeles – Stefanie Giesinger (21) kommt in den letzten Monaten ohne Frage viel herum. Mit ihrem Liebsten Marcus Butler (26) verschlägt es sie aber vor allem immer wieder nach L.A. Könnte sie sich vorstellen, dort mit ihrem Schatz auch sesshaft zu werden? "Ehrlich gesagt, stell ich mir alles vor. Ich könnte gut in London leben, ich könnte gut in L.A. leben, aber auch in New York. Ich bin total offen. Ich mein, ich bin 21, mal gucken, wo es mich hinzieht. Ich wäre auf jeden Fall offen für L.A.", verriet die Wahlberlinerin bei der Fashionshow von Marc Cain im Promiflash-Interview. Wenn die Zeit reif ist, wolle sie auf jeden Fall mit Marcus zusammenziehen, doch momentan sei alles gut so, wie es ist.



