Medien-Nachhilfe für Jenny Frankhauser (25)! Der Streit zwischen der YouTuberin und ihrer Halbschwester Daniela Katzenberger (31) ist schon seit Monaten in aller Munde. In Interviews nehmen sowohl Dani als auch Jenny kein Blatt vor den Mund und plaudern offen über ihre Zickereien . Für Natascha Ochsenknecht (53) ein absolutes No-Go, wie sie jetzt der 25-Jährigen im Dschungelcamp klar machte.

"Dann besser gar nichts sagen. Das kann ich nicht verstehen. Du hast trotzdem Interviews gegeben" , fragte sich Natascha im Plausch mit Jenny im australischen Busch. Die Influencerin merkte daraufhin an, dass sie doch nicht einfach mit "Kein Kommentar" reagieren könne. "Doch kannst du aber, genau das kannst du. Kein Kommentar heißt kein Kommentar! Aber damit hast du dir ein Eigentor geschossen. Wenn man deinen Namen hört, denkt man, die tut gar nichts, die lästert nur über ihre Schwester", redete sich die 53-Jährige in Rage.

Das Gespräch der beiden Frauen ließ das ehemalige Model auch später im Dschungel-Telefon nicht los: "Sie ist schon noch so ein kleines Mädchen, noch ein bisschen naiv." Viele neugierige Fans hatten sich bereits im Vorfeld gewünscht, dass Jenny im Camp weiter über den Stress mit der Katze auspackt. Sogar deutsche Promis hofften sehnlichst, dass die Ludwigshafenerin Klartext spricht. Hat Natascha das nun mit ihrem gut gemeinten Ratschlag zunichte gemacht? Oder wirft Jenny den Tipp über Bord und plaudert doch noch Down Under munter drauf los?