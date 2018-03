Wird sie oder wird sie nicht? Das Dschungelcamp geht bald in eine neue Runde – mit dabei: Jennifer Frankhauser (25), die mit ihrer berühmten Halbschwester Daniela Katzenberger (31) schon seit Monaten im Klinsch liegt. Muss die Katze nun fürchten, dass die YouTuberin auch im australischen Busch wieder aus dem Nähkästchen plaudern wird? Immerhin sei die Schlagersängerin laut eigener Aussage ein Mensch, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Auch die deutschen Promis sind gespannt, was die 25-Jährige über die Katze verraten wird. "Jenny muss definitiv auspacken im Dschungelcamp, weil das erwarten alle Leute. Sie hat jetzt im Vorfeld schon so viel erzählt über Daniela, da wollen die Leute natürlich noch mehr wissen. Und ich finde das absolut legitim", erklärte Ex-Camperin Micaela Schäfer (34) im November gegenüber Promiflash. Melanie Müller (29) sieht das anders: Sie findet, dass das Thema Familie nichts im Dschungel verloren hat!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de