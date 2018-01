Eilmeldung: Hat der australische Busch DSDS -Sternchen Daniele Negroni (22) etwa komplett verschluckt? Kurz vor dem Abflug ins Dschungelcamp machte der Sänger am Frankfurter Flughafen noch ordentlich Alarm und heizte seinen Fans so richtig ein. Die Party sollte im Urwald doch genauso weitergehen, oder? Nö! Von Daniele fehlt an Camp-Tag 2 jede Spur!

Daniele hat sich noch nicht aufgeregt, nicht gelästert, keine Späße gemacht oder aufs Feuer aufgepasst. Da drängt sich die Frage auf: Was macht der flippige Boy eigentlich den ganzen Tag?! Der Musiker mit der farbenfrohen Frise scheint sich auf seiner Liege einen faulen Lenz zu machen. Der 22-Jährige wurde von den Zuschauern auch noch nicht in eine Ekel-Prüfung gewählt. Aber mal ehrlich: Wie sollen sie auch, wenn sich der gebürtige Italiener die ganze Zeit versteckt!

Sicher ist: Daniele ist mit den anderen Promis in den Flieger gestiegen und ist auch im Dschungel angekommen! Über seine möglichen Schwächen sagte er am Airport gegenüber Promiflash: "Ich hoffe, ich mische mich nicht in zu viele Gespräche ein. Wenn Diskussionen sind, dann rede ich immer gerne mit. Ich bin so ein Typ, der redet immer gerne mit." Keine Sorge Daniele, mitgeredet hast du bisher noch nicht! Aber es wäre doch schön, wenn der Sänger in den nächsten Tagen noch etwas aufblüht. Was sagt ihr bisher zu Danieles Dschungelcamp-Performance? Stimmt ab! Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.