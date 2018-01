Auf Instagram platzt die Neumutti noch immer vor lauter Stolz: "Heute ist mir nach tanzen zumute", kommentiert sie einen süßen Videoclip, in dem sie leger gekleidet und ungeschminkt, aber strahlend vor Glück mit ihrem Kopf hin und her wackelt. "Nächste Woche werde ich mich mal wieder etwas herausputzen und ein paar hübsche Outfits posten", freut sich die Moderatorin auf ihr Comeback als Fashionista. In der Vergangenheit hatte sich die Textilenthusiastin zu einer waschechten Trend-Königin gemausert – ihren Followern gefällt aber auch die ungestylte Cathy hervorragend: "Ist nicht nötig, du bist so viel hübscher", findet nicht nur einer ihrer Bewunderer.