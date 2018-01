Gegenüber dem Magazin Redbook verriet die 29-Jährige, dass sich ihr grundsätzlich sehr positives Körperbewusstsein vor allem am Filmset ordentlich verändert hätte: "Ich machte einen Film, bei dem mir jeden Tag gesagt wurde, dass ich fett sei. Und zu dem Zeitpunkt war ich so dünn wie nie!" Diese Kommentare gingen nicht spurlos an der "Rock of Ages"-Darstellerin vorbei – aber Julianne fand einen Weg, sich von solchen Worten nicht unterkriegen zu lassen: "Wenn ich jetzt mal Selbstzweifel habe, dann mache ich etwas Verrücktes oder Albernes, um auf andere Gedanken zu kommen. Irgendetwas Spaßiges, dass mich an die Freiheit erinnert, die ich als Kind fühlte – bevor das alles passiert ist."

Julianne hat aber wohl auch so genug Gründe, sich von solchen Vorkommnissen nicht sonderlich beeindrucken zu lassen. Bei der Dancing with the Stars-Jurorin läuft es im Moment nämlich privat und beruflich sehr gut: Erst im Sommer vergangenen Jahres gab die Beauty dem Eishockey-Star Brooks Laich (34) das Ja-Wort. Jetzt zog sie außerdem eine Hauptrolle als Fitness-Star und "Shape Magazin"-Mitbegründerin Betty Weider in dem Film "Bigger" an Land, der derzeit in den USA gedreht wird.