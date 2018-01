Gemeinsam Richtung Zukunft! Vor gerade einmal vier Wochen überraschte Dominik Bruntner (24) mit einem öffentlichen Liebesgeständnis an seine Herzdame Lena Bröder. Obwohl sie sich schon ein Weilchen kennen, hat es erst vor Kurzem so richtig zwischen den zwei Models gefunkt. An den nächsten Schritt denken die Turteltauben aber schon jetzt – und planen ein gemeinsames Liebesnest.