Verständnislosigkeit! Mit ihrer Kleiderwahl hat Barbara Meier (31) bei den diesjährigen Golden Globes für große Aufregung gesorgt. Der Grund: Die Stars und Sternchen hatten sich aus solidarischen Gründen für einen einheitlichen, schwarzen Dresscode entschieden. Das rothaarige Model hat allerdings ein farbenfrohes Kleid gewählt. Der darauffolgende Shitstorm kann die Germany's next Topmodel-Siegerin der zweiten Staffel allerdings nicht nachvollziehen, wie sie Promiflash verriet: "Es war jetzt eigentlich unter den normalen Gästen nicht üblich, dass Schwarz getragen wurde und darum habe ich es nicht wirklich verstanden, warum es so ein Drama war, weil diese wichtigen Menschen waren in Schwarz da."