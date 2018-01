Sie nimmt ihr den Wind aus den Segeln! Seit Monaten herrscht zwischen Daniela Katzenberger (31) und Halbschwester Jennifer Frankhauser (25) Eiszeit. Die Schlagersängerin ist davon überzeugt, Daniela habe in der Zeit nach dem Tod von Jennys Papa nur in ihrem eigenen Interesse gehandelt. Die Folge: Jenny erhebt jede Menge öffentliche Anschuldigungen gegen die Katze. Damit soll jetzt jedoch Schluss sein – noch bevor Jenny im diesjährigen Dschungelcamp so richtig austeilen kann, zieht Dani die Reißleine. Gegenüber Promiflash verrät sie: "Ich habe mich nie an den Streitigkeiten beteiligt, ich muss aber meine Familie davor schützen, dass unwahre Behauptungen verbreitet und ausgeschlachtet werden. Ich habe immer gesagt, dass ich Jenny trotz allem lieb habe und das bleibt auch so."