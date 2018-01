Ein schwerer Tag für Michelle Williams (37) und Busy Philipps (38). Die Ex-Dawson's Creek-Kolleginnen und besten Freundinnen trösten sich am zehnten Todestag von Michelles verstorbenem Ex Heath Ledger (†28) gegenseitig. Busy übermannen zuvor im Auto bei einem sehr gefühlvollen Lied im Radio die Gefühle und sie weint in ihrer Instagram-Story bittere Tränen: "Ich musste gerade an meinen Freund Heath denken, der vor zehn Jahren gestorben ist. Der Song ‘Time To Pretend’ kam im Radio. Es kam raus, nachdem er gestorben war. Ich erinnere mich daran, weil ich bei dem Song an ihn denken musste. Ich dachte, dass er den Song gemocht hätte."