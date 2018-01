Wenn das mal keine Sensation wäre! Erst im März wird die elfte Let's Dance-Staffel starten, doch der Cast soll laut Bild schon jetzt feststehen. Neben Jessica Paszka (27) und Daniela Katzenberger (31) sollen auch die Lochis an der Tanzshow teilnehmen. Die Zwillinge müssten dabei eine besondere Challenge absolvieren: Angeblich tritt das sonstige Dreamteam in dem Format gegeneinander an. Eine offizielle Bestätigung der Teilnahme steht bisher allerdings noch aus!