Was für ein Liebesbeweis: Laut Franziska war es nie Charlènes Plan, einmal über das kleine Fürstentum zu regieren. "Sie ist plötzlich in diese Liebe hineingefallen, deren Ausmaße und Preis sie damals nicht abschätzen konnte. Auf das Leben als Fürstin mit seinen Regeln und Bedingungen war sie nicht vorbereitet. Sie wusste gar nicht, was sie für diese Liebe aufgeben muss", erklärte die mehrfache Olympiasiegerin gegenüber Bild am Sonntag. Vor allem die Enge ihrer neuen Heimat habe ihrer Freundin zu schaffen gemacht: "Sie kommt aus Südafrika, einem Land mit Weite, Größe und Freiheit. Und dann kommt sie ins enge Monaco, und da ist erst einmal Schluss mit Weite."