Er hat sich vom Castingshow-Bubi zum Megahottie gewandelt: Luca Hänni (23) zeigt jetzt auf Instagram, dass er in Australien gerade zum heißen Surferboy wird. Der DSDS-Sieger von 2012 hält sich für einen vierwöchigen Sprachkurs in Down Under auf. Kleiner Wermutstropfen für alle Girls: Der Sänger ist seit sieben Jahren an Freundin Tamara vergeben.