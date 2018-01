Jennifer Garner (45) will es wissen – die Schauspielerin lässt sich auf eine feurig scharfe Challenge ein! Die Beauty ist eine wirklich abenteuerlustige Naturliebhaberin. Von einem Haushuhn bis zur Gewinnung ihres eigenen Honigs – Jen ist mega Verbunden mit Mutter Erde! Deshalb baut die "30 über Nacht"-Darstellerin auch fleißig selbst Gemüse und Gewürze an – so auch Chilis! Und von denen probierte die Ex von Ben Affleck (45) in ihrem aktuellen Instagram-Video eine Schote – und bereute die hotte Aktion prompt!