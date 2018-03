Endlich mischt sich Jake Paul (21) in die Diskussion um seinen Bruder ein! Anfang Januar erschütterte Logan Pauls (22) Video aus dem sogenannten Selbstmord-Wald ganz YouTube: Der US-Star hatte eine Leiche gefilmt und unpassende Witze gerissen. Bislang kommentierte Jake den Skandal nicht, doch jetzt veröffentlichte er ein Video. Er steht zwar zu seinem großen Bro, doch auch er verurteilt den Aufreger-Clip als riesigen Fehler. "Er ist nicht richtig mit der Situation umgegangen, aber ich weiß: Tief im Inneren wollte er niemanden beleidigen oder kränken, oder so einen großen Ärger verursachen. Es tut ihm ehrlich wirklich, wirklich leid", sagte der Blondschopf in seinem YouTube-Statement.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de