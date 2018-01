Ungewohnt ruhige Töne von Logan Paul (22)! Nachdem der YouTube-Chaot vor wenigen Wochen einen riesigen Shitstorm auf sich zog, weil er in einem Vlog ein Selbstmord-Opfer gezeigt hatte, mied er das Netz vorerst. In seinem Comeback-Video setzt sich der US-Star nun ernsthaft mit dem Thema Suizid auseinander: Er befragt Experten, besucht einen Überlebenden und gibt seinen Fans Tipps, wie man Leben retten kann. Außerdem verspricht er in seinem YouTube-Clip: "Von jetzt an möchte ich mich anstrengen, meinen Beitrag zur Diskussion zu leisten und mich einzubringen. Ich werde eine Million Dollar an verschiedene Organisationen für Suizidprävention spenden."