Für den TV-Abend habe sich Sabia extra Freundinnen und ihre Schwester eingeladen, doch die waren nach den ersten Minuten der Sendung geschockt, wie Closer berichtete: "Also Sylvie, die hat so einen tollen Knackarsch. Ich muss sagen: Ich hätte die nie verlassen" , fiel dem Stardesigner zu einer Szene ein, in der die ehemalige Go-go-Tänzerin durchs Bild joggte. Damit spielte der Mode-Experte auf den Trennungsskandal von 2013 an: Damals verließ Fußballer Rafael van der Vaart (34) seine Frau Sylvie für Sabia – die Beziehung hielt zwei Jahre.

Unter anderem diese und die Bemerkung, dass sie in ihrem geshoppten Kleid vielleicht einen Mann finden könne, der auch bei ihr bleibt, provozierten die Society-Lady: "Das Ganze hat sie schon schwer getroffen. Sabia sucht sich ihre TV-Auftritte immer sehr gezielt aus. Auf Guido hatte sie sich gefreut. Dann wurde sie von ihm so vorgeführt", verriet jetzt eine enge Freundin. Sie selbst versucht ihrem Ärger öffentlich nicht so viel Ausdruck zu verleihen: "Ich kann nur darüber spekulieren, was der Grund für diese Szenen war. Das will ich aber nicht."