Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Katie Price (39) posierte auf dem roten Teppich der National Television Awards 2018, was das Zeug hält. Mal drehte sie sich hin, mal her, und wollte gar nicht mehr aufhören! Ihr Ex, Peter Andre (44), war auch vor Ort und schien sich daran nicht zu stören. Er soll sie sogar herzlich begrüßt haben. Er kennt die Mutter seiner Kinder eben seit einigen Jahren. War es nun Spaß? Was für ein seltsamer Sinn für Humor!