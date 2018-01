Schon seit acht Wochen sind Sarah Harrison (26) und ihr Dominic (26) Eltern der kleinen Mia Rose. Schon von Beginn an halten die jungen Eltern ihre Fans auf dem Laufenden und lassen sie an ihrem Leben mit Baby teilhaben. In ihrem aktuellen YouTube-Vlog erzählt Sarah nun, dass ihre Kleine noch ein paar Problemchen mit der Verdauung hat: "Aber ich muss dazu sagen, dass Mia eine Zeit lang extrem viel gespuckt hat. Also das ist so ein kleines Spuckkind." Mittlerweile habe sich aber alles eingependelt!