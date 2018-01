Zusammen mit Ehemann Wayne Carpendale (40) reiste Annemarie zunächst nach Mauritius und im Anschluss nach Dubai – und dort lässt sie es sich jetzt richtig gut gehen. Bei strahlendem Sonnenschein sind Bikini-Fotos am Strand ein Muss und Annemaries Fans freut es, endlich den Bauch der werdenden Mama in all seiner nackten Pracht zu sehen. Im Urlaub gab die 40-Jährige offenbar auch jede Zurückhaltung auf und postet ein heißes Schwangerschaftsbild nach dem anderen. Für ihr aktuelles Instagram-Pic setzte die Baldmama ihre süße Rundung ganz besonders toll in Szene. Sie ließ sich vor dem Hotel Park Hyatt ablichten: Mit einem sommerlich weißen Maxi-Rock kombinierte Annemarie eine geknotete Bluse, ihre Babykugel blieb von Kleidung völlig unbedeckt. Nicht nur das wunderschöne Urlaubsfoto, auch Annemaries Kommentar und ihre Hashtags machen deutlich, wie wohl sich der TV-Star zurzeit fühlt: "Dancing the Kugel... #1001nacht #happyme #palmtreesaremyhappyplace #enjoythemoment #annieway #anniehow #happyweekend."