So sieht das Glück von Baldeltern aus. Annemarie Carpendale (40) absolvierte bei der McDonalds Charity Gala in München ihren ersten offiziellen Schwanger-Auftritt und präsentierte ihren Mini-Babybauch wunderschön verpackt als goldene Kugel. Für Annemarie und ihren mit ihr um die Wette strahlenden Ehemann, Wayne (40), ging es bei der Veranstaltung aber um mehr als ihr privates Glück. Sie moderierten den Abend und wollten möglichst viel Geld zum Wohl von Kindern sammeln. Wayne betonte: "Wir waren gestern erst im Ronald McDonald Haus in München Großhadern und haben da tolle, tolle Familien kennengelernt, die alle ein schweres Schicksal durchgemacht haben oder gerade durchmachen und da möchte man für diese Familien heute Abend erst recht kämpfen."



