Im Dezember wurden die Ex-Big Brother-Kandidaten Sharon und Kevin Eltern der kleinen Jolina. Promiflash traf das Paar wenige Tage vor der Geburt – und schon da stellte Sharon klar, dass sie keinen Wert auf einen schnellen After-Baby-Body legt: "Wenn ich dann mal fünf Monate brauche um diese zwölf Kilo wegzukriegen, dann ist das so. Wichtig ist einfach, dass es mir gut geht und mir keinen Stress mache." Was für eine gesunde Einstellung der frischgebackenen Mama!