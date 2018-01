Nicht nur Denise ist in Deutschland durchs TV bekannt geworden, auch ihr Verlobter ist kein Unbekannter! Pascal Kappés spielt bei Berlin - Tag & Nacht mit und so verwundert es nicht, dass einige Schauspiel-Buddys zur Hochzeitsause geladen sind! "Ein Paar von meinen Darstellerkollegen kommen, Leonard (32) wird auch da sein mit Caona. Der ein oder andere, den man halt kennengelernt hat in der Zeit, wird auf jeden Fall dabei sein", plauderte der Schauspieler im Promiflash-Interview aus dem Hochzeits-Nähkästchen. Ex-Rosenkavalier Leonard Freier und seine Frau dürfen natürlich nicht fehlen, denn seit den Dreharbeiten zum Bachelor sind der 32-Jährige und Denise sehr gut befreundet.