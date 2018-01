Nicht Gigi Hadid (22) und auch nicht Kendall Jenner (22) – Stefanie Giesingers (21) großes Modelvorbild ist eine andere. Aber natürlich lief auch dieses Topmodel ihrerseits für den Dessous-Riesen Victoria's Secret – auf dessen Catwalk es Steffi auch mal schaffen will. "Man holt sich natürlich Inspiration und wen ich einfach supertoll finde ist Gisele Bündchen (37). Ich liebe es, wie sie läuft und jedes Mal schaue ich mir ihre Videos an und denke: 'Ok, wie laufe ich so wie du?' So gut wie sie, werde ich wahrscheinlich niemals, aber ich versuche es", erklärte die 21-Jährige im Promiflash-Interview.