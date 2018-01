"Meine Teilnahme war die gröbste Blödheit meines Lebens. Durch die Zusammenschnitte hat der Sender mich als streitsüchtige Zicke dargestellt" , gestand die Münchnerin vor Kurzem gegenüber Bild . Der Sender habe ihr diese Rolle angeblich von Anfang an zugeteilt – ohne ihr Wissen! Umso größer war das Entsetzen der 60-Jährigen nach ihrem Auszug: Wie die Sturm der Liebe -Darstellerin behauptete, wären ganze Szenen bewusst herausgeschnitten worden, um die Geschichte weiterzuspinnen: "Dass ich Gedichte interpretiert und überall geholfen habe, zeigten sie nie."

Auch ihrer angeknacksten Karriere habe der TV-Auftritt letztendlich nicht geholfen. Vor rund zehn Jahren bekannte sich die ehemalige ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin zu ihrer Partnerin Sabine Ammon, mit der sie seit 2014 verheiratet ist. Schon kurz nach ihrem Outing habe Ramona Leiß allerdings keine anspruchsvollen Jobangebote mehr bekommen. Stattdessen habe sie in ihrer Frau ihr privates Glück gefunden und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen: "Ich bin in vorgezogene Rente gegangen. Ich möchte fernsehmäßig nichts mehr machen. So unrühmlich muss ich nicht enden."