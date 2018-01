Auf diese Bilder hat die ganze Welt gewartet! Jamie Foxx (50) und Katie Holmes (39) halten ihre Liebe über vier Jahre lang geheim. Der angebliche Grund: Im Scheidungsvertrag mit Katies Ex-Mann Tom Cruise (55) aus dem Jahr 2012 soll stehen, dass die Dawson's Creek-Beauty sich fünf Jahre lang nicht mit einem neuen Mann an ihrer Seite präsentieren darf. Erst im September 2017 erwischt man das Undercover-Paar erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Die heimlichen Aufnahmen sind allerdings nichts gegen die jetzt aufgetauchten Fotos: Katie und Jamie zeigen sich auf der Pre-Grammy Gala in New York zum ersten Mal offiziell als Pärchen.