Was für eine Tropenkabbelei! Am elften Tag des Dschungelcamps ging es am australischen Lagerfeuer drunter und drüber. Genau an dem Tag, an dem Fußballer Ansgar Brinkmann (48) die Biege machte, mussten seine Ex-Mitcamper eine krabbelige Prüfung à la Ansgar-Biographie bestreiten. Konnten sich Kattia Vides (29) oder vielleicht Campschlumpf Daniele so auf die Spitze der Palmen spielen?