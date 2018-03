Wer treibt sich denn da in der Hauptstadt rum? Erst Anfang des Monats wurden Kim Kardashian (37) und Kanye West (40) zum dritten Mal Eltern: Dank einer Leihmutter wurde ihre kleine Tochter Chicago West zur Welt gebracht. Nur kurz nach der Ergänzung seiner Familie scheint Kanye jedoch schon wieder die Nase voll zu haben vom Windeln wechseln und Co.: Der Rapper treibt sich ganz entspannt in Berlin rum – und wird von Paparazzi auf frischer Tat ertappt. Was wohl Ehefrau Kim zu diesem Singletrip sagt?



